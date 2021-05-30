Очередная встреча Лукашенко и Путина обошлась России в 500млн долларов!

Политика как она естьПолитикаОчередная встреча Лукашенко и Путина обошлась России в 500млн долларов! Когда будет интеграция и волевые политические решения? В этом выпуске речь пойдет о очередной встречи Лукашенко и Путина.Вернуться к статье2911НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВСВасилий СолонинОтдайте эти деньги лучше пенсионерам. Его вы не накормите никогда и добра не ждитеStrannik WeidОтдадим деньги пенсионерам и завтра со стороны белоруссов войска нато на границе.Strannik WeidОтдадим деньги пенсионерам и завтра со стороны белоруссов войска нато на границе.иван шевченкоТаких как Вы, любезный, во все времена называли паникёрами. А во время войны расстреливали без суда и следствия... и поделом...ВБВячеслав БелослюдовПравильно! Раздать пенсионерам! По 100 рублей в месяц на год примерно хватит! Это же какое им подспорье будет!Сергей ЛобачевОбъяснитесь... любезнейший, в чем паника у Strannik Weid??? Иль вы не ведаете таких стран как Латвия, Эстония, Литва? Иль вам не знакомы такие территории как Грузия, Украина? А может Вы, право, верите в бесконечную дружбу с Россией со стороны ЕС и США? Между паникой и стратегией есть довольно существенная разница, на сколько мне известно.иван шевченкоЯ просто-напросто НЕ ВЕРЮ ни в какое военное вторжение со стороны стран НАТО. Им это не нужно. Ресурсы они и так получают - нефть, газ, лес, редкозёмы, специалистов ("утечка мозгов"). Получают за бумажки, цена которым - себестоимость бумаги, электричества для печатных машинок, краски и труда типографских рабочих. Да и то - эти резаные бумажки на Западе же и остаются... Зачем им нашу Россию оккупировать? Кормить озлобленное нищее население? Да даже утилизировать это население в концлагерях с крематориями - и то денег стоит, а ОНИ деньги считать умеют. А что народ не станет задавать лишних вопросов и не будет возмущаться - это ИМ гарантирует Гарант Наш (храни его, Боже!) со своей бравой командой министров-капиталистов, депутатов-бандитов и прочими врагами народа и изменниками Родины. А помогают им в этом СМИ, ФСБ, полиция и новомодная "рос/нац/гвардия". А лишнее население России, согласно их планам - само вымрет через одно-два поколения. Планы т.н. "мировой закулисы" - они не пятилетку, они могут и 50 лет подождать. Вот вам и вся "стратегия"...ВФВиктор Фурцевну ты и дерьмоиван шевченко"Тыкать", любезнейший, можете своему голубому "партнёру". Во время ваших гнусных гомосексуальных постельных игрищ. А мне - не нужно...Strannik WeidА таких как Вы нытиками.Strannik WeidА им нытикам лишь бы халяву получить. Они дальше носа не видят. Думают одним днём. А все что мимо их кармана проходит, значит потрачено зря или украдено. Они то точно знают как управлять государством, да времени нет. Клиент до вокзала попался.Александр Лисовский"Очередная встреча Лукашенко и Путина обошлась России в 500млн долларов!" ............................. Очередная ложь или бред аФтора !!! ........ Белоруссия ещё в 2011 году при строительстве АЭС договорилась о кредите под 33 % !!! на 10 млрд . Из этих денег на строительство пошло 4.5 млрд ( так как большую часть работ делали белорусские специалисты ) Теперь идёт разговор о определённой части этой оставшейся суммы . А сколько там 500 , 600 или 10 пока ещё не решено . Как всегда очередная мелкая провокация.Александр ЛисовскийНе хотелось бы влазить , но Ваш комментарий более чем глупый .иван шевченкоНу, во-первых, не "влазить", а "влезать". Во-вторых - сколько людей - столько и мнений. Ну а в-третьих, лично мне на Ваше мнение наср@ть - и розами засыпать. Тоже мне, нашёлся светоч мудрости...Александр ЛисовскийДа, культурой от вас так и прёт . Вонь чувствуется через экран . Пользоваться надо туалетной бумагой , а не розами засыпать.Валерий РыжковА во что обходились встречи Горбачёва с Рэйганом и Ельцина с Клинтоном-Блином?!!Юрий СеменовСколько у нас "друзей" и "радетелей" о народных деньгах!? Когда миллиарды украденных тратятся на яхты, никого не волнует. А здесь...НадеждаА запад предложил белорусам убрать АГЛ, согласиться на кухарку тихановскую и тогда им кинут аж 3(!) лярда!) И вот тогда уж войска НАТО будут ОДНОЗНАЧНО на границах России, а нам оно надо!?(Юрий кокинКак расстроился, пока писал, даже подписаться забыл. Получается, что не только туповатый, но ещё и трусоватый.Mila ККрым не признает, но магазинов с товарами Белоруссии в Крыму полно. Бизнес прежде всего. Отмороженные совсем. Хохлы подарком хрущева 60 лет пользовались, потребляли как хотели. Бацько тоже не стесняется.Mike Valin500 млн, это меньше чем кешбек у депутатов от покупок по картам за месяц.Неизвестно НеизвестноЛука Плешивый в своем репертуаре! Ненег - ДАЙ! Но ничего в ответ не проси! Все равно не получишь! Хрен многовекторный.Дмитрий ДемочкинНу судьба у России кормить идиотов хитрых( Всю жизнь так былоLora НекрасоваПутин и Лукашенко беседовали 5 часов. И я уверена, что там поднимались вопросы и Крыма и Донбасса. Только нам пока объявили о ближайших конкретных действиях. Запад сейчас в такой истерике и предпринимает решительные броски на уничтожение Белоруссии, а заодно и России, что не всё, что обсуждалось, нужно открыто выбрасывать в медийное пространство. Путин никогда не раскрывает сразу все карты, чтобы не вооружать противника этим знанием. Поэтому не надо добавлять к этой нервозности в мире и наши нападки на лидера Белоруссии, нравится он вам или нет. За ним стоит большая страна и братский, почти родной нам народ.Alexey KislogubovЛукашенко , а Крым чей скажи????Андрей МелешковАвтор, а что значит "обошлась"? Кредит это не безвозмездная помощь...ТТатьянаПопрошайка и хитросделанный цыган! Когда ему выгодно, он с Россией, а на деле предатель!!!GgrainvnНаши кошерные олигархи и вороватые чинуши обходятся России во много раз дороже. Причем не от случая к случаю а ПОСТОЯННО! Так что хитросделанных вы не там ищите.Дмитрий Артлукашенко по матери укр а по отцу неизвестно кто .......Комментировать
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