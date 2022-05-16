Школьник в Петербурге надышался газом «для удовольствия» и умер

Полиция пыталась реанимировать пострадавшего, но медики позже диагностировали смерть. Несовершеннолетний житель Петербурга скончался после того, как надышался газом из зажигалки, сообщил НЕВСКИИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.
Полиция пыталась реанимировать пострадавшего, но медики позже диагностировали смерть. Несовершеннолетний житель Петербурга скончался после того, как надышался газом из зажигалки, сообщил НЕВСКИИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.
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