НЕВСКИЕ НОВОСТИ

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Школьник в Петербурге надышался газом «для удовольствия» и умер

Полиция пыталась реанимировать пострадавшего, но медики позже диагностировали смерть.  Несовершеннолетний житель Петербурга скончался после того, как надышался газом из зажигалки, сообщил НЕВСКИИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.

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