ЕС добивается последствий для Израиля за отказ создать палестинское государство

Брюссель предложил членам Евросоюза сформулировать последствия для Израиля за возможный отказ создать палестинское государство, реализуя мирный план Европы по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в газете Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии