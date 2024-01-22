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ЕС добивается последствий для Израиля за отказ создать палестинское государство

Брюссель предложил членам Евросоюза сформулировать последствия для Израиля за возможный отказ создать палестинское государство, реализуя мирный план Европы по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в газете Financial Times.

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