Десятки сфер деятельности в Нижегородской области могут быть скоро закрыты для мигрантов

Власти Нижегородской области хотят запретить мигрантам работать в 37 сферах деятельности. Об этом говорится в проекте указа главы региона Глеба Никитина, он опубликован на сайте правительства российского региона.
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