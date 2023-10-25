Религиозность российского общества защищает Россию от чуждых ценностей

Рост агрессии и антисемитизма, радикализация ислама, непримиримость в столкновениях цивилизаций: от каких бед спасает Россию крепкий межнациональный мир и вековые традиции межрелигиозного диалога? Сегодня мир в противоборстве и противоречиях доходит до опасных границ.
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