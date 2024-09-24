Подмосковный дом Пугачевой оказался «проклятым» — никак не продать

Примадонне не удается реализовать особняк в Солнечногорском районе, несмотря на снижение цены. Принадлежащий певице Алле Пугачевой дом в Бережках Солнечногорского района Подмосковья не может найти своего нового владельца.
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