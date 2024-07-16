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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КОНМЕБОЛ о беспорядках перед финалом Кубка Америки: «Мы подчинялись решениям менеджеров стадиона в Майами. Ими не были приняты во внимание наши рекомендации»

Начало финального матча Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии (1:0, доп. время) было отложено на 83 минуты из-за беспорядков.

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