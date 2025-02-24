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Мода и Шоу-бизнес

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Симоньян будет вести вместо впавшего в кому Кеосаяна программу «Международная пилорама

Симоньян будет вести вместо впавшего в кому Кеосаяна программу «Международная пилорама

В начале января стало известно, что телеведущий Тигран Кеосаян впал в кому. По словам его супруги, главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, у телеведущего имеются серьезные проблемы с сердцем.

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