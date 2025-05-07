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Возник новый военный блок с участием России. Запахло жареным, и Трамп сразу смягчился: Может, переговоры?

Возник новый военный блок с участием России. Запахло жареным, и Трамп сразу смягчился: Может, переговоры?

Chris Kleponis - Pool via CNP/Globallookpress Возник новый военный блок с участием России.

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Комментарии
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Вик Норд
С Корее,теперь,пусть возьмутся ЗА лупу,это им не 50-й... .
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12 час.
МГ
Малик Гумеров
Через официальные партии  ВОПРОСЫ НЕ ИМЕЮТ РЕШЕНИЙ !!!   Это игра с шулером  , с его краплеными картами и по его правилам !!!                                                                                                       А работать  за народ-страну , нелегальных - подпльных партий  , типа  Большевиков , кторые за страну и народ  были готовы  идти на пожизненную царскую каторгу .....  ТАКИХ ПАРТИЙ НЕТ !!!              Все официальные партии это марионетки  буржуазии - хозяина страны !!!                                                                                                         Если бы   какая из них   представляла угрозу СИСТЕМЕ (антинародной , антистрановой, холопской  импортному хозяину ..... )    ТО СИСТЕМА  БЫ  ПРИДУШИЛА ИХ В ЗАРОДЫШЕ = ПРОСТО НЕ ПУСТИВ ИХ В ПРАВОВОЕ ПОЛЕ !!!       Для этого у них  власть , все ресурсы ..... !                                                                               Предполагаю - что и у этих  &quot;Рабочая партия России&quot;   красивые фантики  .... , как и у КПРФ - но который по сути  холоп-холуй  врага  и  враг народа !!!                                                                                Они как актеры   - каждый играет свои роли  , но сценарий для них написан  их хозяевами = буржуазией !!!                                           Самому народу пора появиться и стать Большевиками !!!  Каждому !   Чтобы если одного нейтрализовали = на его место  сразу  становились  двое  следующих  и т.д. !!!          Только тогда будет толк = будет возможно  и страну вернуть народу  , и  сформировать  государство-мироустройство в интересах народа ! !!!
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11 час.
Юлия Белова
Н-да... Шарахает Дональда Фредовича туда-сюда неслабо... Биполярочка, однако...
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9 час.
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