Возник новый военный блок с участием России. Запахло жареным, и Трамп сразу смягчился: Может, переговоры?

МГ

Малик Гумеров

Через официальные партии ВОПРОСЫ НЕ ИМЕЮТ РЕШЕНИЙ !!! Это игра с шулером , с его краплеными картами и по его правилам !!! А работать за народ-страну , нелегальных - подпльных партий , типа Большевиков , кторые за страну и народ были готовы идти на пожизненную царскую каторгу ..... ТАКИХ ПАРТИЙ НЕТ !!! Все официальные партии это марионетки буржуазии - хозяина страны !!! Если бы какая из них представляла угрозу СИСТЕМЕ (антинародной , антистрановой, холопской импортному хозяину ..... ) ТО СИСТЕМА БЫ ПРИДУШИЛА ИХ В ЗАРОДЫШЕ = ПРОСТО НЕ ПУСТИВ ИХ В ПРАВОВОЕ ПОЛЕ !!! Для этого у них власть , все ресурсы ..... ! Предполагаю - что и у этих "Рабочая партия России" красивые фантики .... , как и у КПРФ - но который по сути холоп-холуй врага и враг народа !!! Они как актеры - каждый играет свои роли , но сценарий для них написан их хозяевами = буржуазией !!! Самому народу пора появиться и стать Большевиками !!! Каждому ! Чтобы если одного нейтрализовали = на его место сразу становились двое следующих и т.д. !!! Только тогда будет толк = будет возможно и страну вернуть народу , и сформировать государство-мироустройство в интересах народа ! !!!