В Минфине РФ оценили санкции США против «СПБ Биржи»

РИАМО - 7 ноя. Замглавы министерства финансов России Алексей Моисеев сделал заявление, в котором указывается, что введение санкций Америкой против «СПБ Биржи» демонстрирует опасность инвестиций россиян в иностранные ценные бумаги, сообщает газета «Известия».
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