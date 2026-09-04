Почти 32 кг прегабалина изъяли из незаконного оборота полицейские в Москве

Сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Восточному округу столицы и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России задержан житель столицы по подозрению в незаконном обороте наркотических средств и сильнодействующих веществ.