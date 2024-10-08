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Новости экономики России

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Минцифры предлагает запретить анонимные рекламные звонки

Минцифры предлагает запретить анонимные рекламные звонки

Минцифры РФ предлагает запретить анонимные рекламные звонки. По замыслу ведомства, компании, совершающие звонки абонентам мобильной сети, особенно массового характера, будут обязаны сообщить своему оператору, кто они и зачем звонят.

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