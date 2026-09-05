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Мировое обозрение

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В Лас-Вегасе на глубине около 8 метров сохранилось роскошное бомбоубежище времен холодной войны

В Лас-Вегасе на глубине около 8 метров сохранилось роскошное бомбоубежище времен холодной войны

В Лас-Вегасе на Спенсер-стрит, 3970, продается объект, который сложно назвать просто недвижимостью. Это частный бункер времен холодной войны, построенный с размахом, достойным голливудского блокбастера.

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