В отелях Кубани с 1 сентября начнут заселять по QR-коду

С 1 сентября гостиницы Краснодарского края, располагающие номерным фондом более пятидесяти единиц, обязаны принимать гостей по цифровому удостоверению личности.
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