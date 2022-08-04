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Житель Поморья, который поджёг рыбаков в лесной избе, получил 22 года тюрьмы

Житель Поморья, который поджёг рыбаков в лесной избе, получил 22 года тюрьмы

42-летнего жителя Пертоминска признали виновным в убийстве двух человек с особой жестокостью, покушении на убийство семи человек с особой жестокостью и умышленном уничтожении путём поджога чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба.

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