Мостовой назвал самый громкий трансфер лета в РПЛ: «Не идет в сравнение с другими переходами»

Бывший футболист сборных СССР и России, экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал переход нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак» самым громким в РПЛ в летнее трансферное окно, которое закрылось сегодня, 11 сентября, в 00:00.
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