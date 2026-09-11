Мостовой назвал самый громкий трансфер лета в РПЛ: «Не идет в сравнение с другими переходами»

Бывший футболист сборных СССР и России, экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал переход нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак» самым громким в РПЛ в летнее трансферное окно, которое закрылось сегодня, 11 сентября, в 00:00.