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У Мэттьюса 0 голов в 5 матчах серии с «Флоридой». Капитан «Торонто» набрал «минус 2» в 5-й игре при 6 бросках

У Мэттьюса 0 голов в 5 матчах серии с «Флоридой». Капитан «Торонто» набрал «минус 2» в 5-й игре при 6 бросках

«Торонто» проиграл 1:6 в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли. Капитан канадской команды Остон Мэттьюс не отметился результативными действиями при полезности «минус 2», шести бросках по воротам и 18:06 на льду (3:45 – в большинстве, 0:55 – в меньшинстве).

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