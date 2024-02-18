Банки США могут потерять $35 млрд по «базельскому счету»

Аналитики Oliver Wyman прогнозируют значительную потерю дохода американскими банками в 2025 году. Согласно отчет, стандарты 'Basel III Endgame' могут оказать диспропорционное воздействие на американские банки.
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