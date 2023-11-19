Василий Березуцкий в недавнем прошлом был футболистом ЦСКА, а я был его поклонником. Но об этом мы поговорим чуть ниже, а сначала будет предыстория.
Как россиянин Вася Березуцкий стал гражданином мира – Vasyа Berezutsky
Комментарии
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владимир несмеев
Стоит "ломать язык" о каком то васе.У нас этого мусора всплыло как весной в половодье.Не долго вода спадет и останется чистая водица.
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9 час.
ВераВерная
Зачем такую большую статью посвящать этому ничтожеству? Березуцкий никогда умом не отличался, и своим бегством за заморским счастьем ещё раз это доказал. Примитив, кроме брезгливости ничего не вызывающий. Пожелать ему хочется как можно быстрее достичь уровня Панина, с упоением гадящего на свою бывшую Родину, просто в другом качестве он интереса не представляет. Ну разве что еще как секс-партнер негров и собак...
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9 час.
Michael Shap
профессиональный спорт это зло, рассадеик для таких как вася, а ещё есть семьи профессиональных спортсменов из 3-х поколений, и сейчас они все дёрнутсяза бугор
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2 час.
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