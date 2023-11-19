Как россиянин Вася Березуцкий стал гражданином мира – Vasyа Berezutsky

ВераВерная

Зачем такую большую статью посвящать этому ничтожеству? Березуцкий никогда умом не отличался, и своим бегством за заморским счастьем ещё раз это доказал. Примитив, кроме брезгливости ничего не вызывающий. Пожелать ему хочется как можно быстрее достичь уровня Панина, с упоением гадящего на свою бывшую Родину, просто в другом качестве он интереса не представляет. Ну разве что еще как секс-партнер негров и собак...