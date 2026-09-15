Умар Кремлев подарил Трампам отдых на Багамах после свадьбы

Беттина Андерсон, жена Дональда Трампа-младшего, раскрыла, что Умар Кремлев, глава Международной ассоциации бокса, подарил им двухдневный отдых на частном острове Багам после свадьбы.
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