Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац в понедельник объявил персоной нон грата бразильского президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, поскольку тот назвал геноцидом и сравнил с Холокостом происходящее с палестинцами.
Израиль объявил главу Бразилии persona non grata за «антисемитизм»; бразильцы извиняться не намерены
Комментарии
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лл
лина любимцева
ОНИ с холокоста срубили много денег и еще хотят пару веков на этом наживаться. ЭТО ЖЕ ДЕЛЯГИ и ЖУЛИКИ!! Расчетливые и алчные!!
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11 час.
ЕБ
Елена Бреслова
хватит уже всем вспоминать про утрированный холокост! там даже миллиона не было, не уверена наберется ли 600 тысяч! лгуны вонючие! а то что в СССР погило 20 миллионов мирных жителей что-ъто никто не вспоминает!
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11 час.
Владимир Барышев
Нынешний Израиль по сути самый мерзкий вид фашизма, лживый преступный, изуверский!
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4 час.
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