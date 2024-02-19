Израиль объявил главу Бразилии persona non grata за «антисемитизм»; бразильцы извиняться не намерены

ОНИ с холокоста срубили много денег и еще хотят пару веков на этом наживаться. ЭТО ЖЕ ДЕЛЯГИ и ЖУЛИКИ!! Расчетливые и алчные!!

ЕБ

Елена Бреслова

хватит уже всем вспоминать про утрированный холокост! там даже миллиона не было, не уверена наберется ли 600 тысяч! лгуны вонючие! а то что в СССР погило 20 миллионов мирных жителей что-ъто никто не вспоминает!