Песков назвал возможной встречу Путина и Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча российского президента Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского возможна, но только при «определенных договоренностях».
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