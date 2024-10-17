Россия и КНДР вместе против мирового бандита

Очередное обострение между Кореями накладывается на ратификацию стратегического договора России с КНДР, который вчера внесён в Госдуму и который подразумевает взаимную оборону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Лучше бы Горбачев оставался ставропольским комбайнером": Виктор Алкснис о Горбачёве и его роли в разрушении СССР
- Ельцин Центру хотят добавить патриотизма: Артём Жога начал поход на либералов. Что говорят источники?
- Силовики хотят зачистить "места вербовки радикалов": В Москве ожидается масштабный рейд по "мигрантским клубам"
Свежие комментарии