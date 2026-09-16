Мощнейшая твердотопливная ракета Gravity-1 стартовала с судна

OrienSpace отправила в космос более 3 тонн полезной нагрузки Китайская аэрокосмическая компания OrienSpace успешно запустила ракету-носитель Gravity-1 с морской платформы.
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