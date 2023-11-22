Хрущев сделал из Берии предателя, человека, который крутил колесо Красного террора, не задумываясь над страданиями других людей.
Берия - о США. Он и это предвидел
Комментарии
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Врам Тавризов
Человек разведки всегда около власти, + еще если этот человек еще и важная часть этой власти. И его выводы и высказывания, которые замалчиваются, придерживаются и т.п. - во время его пребывания наверху во власти - имеют иногда сокрушительную силу предсказания, прогноза т.п. - после его выхода из власти по разным причинам. Слова Берии - это его видение главного для своей страны. Пусть оно и симбиоз аналитики разведки и высказываний первых лиц страны, своего мнения и т.п. - но его слова кратко и однозначно понимаемо говорят о его достаточно глубоком погружении в мировые события, поведение чужих стран, их руководителей, элиты, бизнеса вообще и военного лобби в частности и т.п. Среди наших первых лиц пока таких нет по разным причинам. Иначе бы разговор с нашей 5 колонной давно был бы произведен и ее влияние было бы опущено до плинтуса
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18 час.
Nikolay Zakharov
Недавно были опубликованы выписки из дневника Л.Берии, из них понятно,что это глубоко просоветский человек,оболганный Хрущевым как Сталин.Хрущев с маниакальным упорством быть первым лицом в государстве,помог видимо и Сталину умереть и Берия уничтожить, а жаль.
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18 час.
алекс кузь
Какое дремучее представление о власти было и есть у многих: власть , как безнаказанное насилие. Чтото в истории цивиизации должно быть иначе. Есть ли нечто в системе управления девних славян, катары, друиды, волхвы . Вздрогни: Ядерное оружие в частной собств. с полным олимпом беспринципных богов. Если царя, сталина, берию, горбачева, - демонизировали, должны быть пласты социальных преферентов, тихих, неявных, смертельно опасных. Сегодня всем повезло убедиться в том, кто эти механизмы, как это работает. В науке марксизма-ленинизма должно быть развитие, с учетом т.н. последних данных от геологов.
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15 час.
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