Берия - о США. Он и это предвидел

ВТ

Врам Тавризов

Человек разведки всегда около власти, + еще если этот человек еще и важная часть этой власти. И его выводы и высказывания, которые замалчиваются, придерживаются и т.п. - во время его пребывания наверху во власти - имеют иногда сокрушительную силу предсказания, прогноза т.п. - после его выхода из власти по разным причинам. Слова Берии - это его видение главного для своей страны. Пусть оно и симбиоз аналитики разведки и высказываний первых лиц страны, своего мнения и т.п. - но его слова кратко и однозначно понимаемо говорят о его достаточно глубоком погружении в мировые события, поведение чужих стран, их руководителей, элиты, бизнеса вообще и военного лобби в частности и т.п. Среди наших первых лиц пока таких нет по разным причинам. Иначе бы разговор с нашей 5 колонной давно был бы произведен и ее влияние было бы опущено до плинтуса