Предпремьерный показ сериала "Спецы" о работе ФСБ состоялся в Москве

РЕН ТВ Закрытые операции ФСБ, которые десятилетиями оставались тайной за семью печатями, впервые получили экранное воплощение – в Культурном центре ЦСН ФСБ России состоялся предпремьерный показ 16-серийного фильма "Спецы".
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