Названа наиболее укрепившаяся валюта в 2024 году

Аргентинский песо стал самой укрепившейся валютой в 2024 году. За 11 месяцев года он подорожал на 44% по отношению к корзине валют торговых партнеров с учетом трехзначной инфляции в Аргентине, пишет Financial Times.
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