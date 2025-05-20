Русская Арктика под угрозой: НАТО собирает силы для удара

Всё это только разговоры и намерения, а вот когда Россия победит в СВО и подпишет мирный договор на своих условиях все разговоры прекратятся и начнётся нормальное сотрудничество. Ведь финансовые интересы никто не отменял и европейские страны, наконец, перестанут пилить под собой сук и начнут искать выгоду от сотрудничества с Россией. Я так думаю.

Алексей Горшков

Арктика - проект, коммерчески для страны не только не разорительный, а даже СКАЗОЧНО ВЫГОДНЫЙ, хоть на первых порах в его инфраструктуру вложиться и придётся! Северный морской путь... Если так подумать - это же КЛОНДАЙК, подаренный нам предками, сопоставимый разве что с наличием в нашей стране углеводородов! Да каждое государство просто МЕЧТАЛО бы иметь в своём ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО суверенном владении МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ !!! Тем более - это же САМАЯ ГЛАВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ АРТЕРИЯ МИРА, связывающая Европу и Юго-Восточную Азию! Уверен - когда он начнёт толком работать - Суэцкий, Панамский, Гибралтарский каналы и им подобные - просто "сдуются" сами, потеряв клиентов! Первые шаги для освоения этого пути сделали ещё цари, но особо много внимания этому уделял Сталин - при нём Арктика осваивалась очень активно - вспомним челюскинцев, папанинцев, и т.д., и т.п.! Сейчас, вроде бы, об Арктике вспомнили - строим ледоколы, военные базы там, даже воздушные десанты туда высаживать стали - НО НЕ ПОЗДНО ЛИ ?! Хотя - у потенциальных противников И ЭТОГО НЕТ - но не ПРОСРАТЬ БЫ пока имеющееся там у нас преимущество...