Атаковавшие Славянский НПЗ дроны несли заряды с поражающими элементами

Директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев заявил, что беспилотные аппараты, применявшиеся в атаке на нефтеперерабатывающий завод в Славянском районе Краснодарского края, были начинены стальными шариками.