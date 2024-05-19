Атаковавшие Славянский НПЗ дроны несли заряды с поражающими элементами

Директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев заявил, что беспилотные аппараты, применявшиеся в атаке на нефтеперерабатывающий завод в Славянском районе Краснодарского края, были начинены стальными шариками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии