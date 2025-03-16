Главред интернет-издания RT Маргарита Симоньян высказалась по поводу того, что ряд западных государств начинают проявлять желание послать свои Вооружённые силы на украинскую территорию, выдав их за миротворческий контингент.
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