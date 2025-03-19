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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид набирал по 3+ очка в матчах против 32 франшиз НХЛ – рекорд лиги. У Овечкина, Кучерова, Маккиннона и Кэйна по 31 команде в списке

Капитан «Эдмонтона» забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (7:1).

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