Голос Мордора: «Как маленькая Латвия превратилась в великую нефтяную державу»

Если вы посмотрите любую карту с трафиком морских судов, то вы увидите удивительную картину — большое количество танкеров с сырой нефтью отправляются из российских портов в Санкт-Петербурге и Усть-Луге и берут курс на латвийский порт Вентспилс.
Если вы посмотрите любую карту с трафиком морских судов, то вы увидите удивительную картину — большое количество танкеров с сырой нефтью отправляются из российских портов в Санкт-Петербурге и Усть-Луге и берут курс на латвийский порт Вентспилс.
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