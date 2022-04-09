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Голос Мордора: «Как маленькая Латвия превратилась в великую нефтяную державу»

Голос Мордора: «Как маленькая Латвия превратилась в великую нефтяную державу»

Если вы посмотрите любую карту с трафиком морских судов, то вы увидите удивительную картину — большое количество танкеров с сырой нефтью отправляются из российских портов в Санкт-Петербурге и Усть-Луге и берут курс на латвийский порт Вентспилс.

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