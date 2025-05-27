Бородина прокомментировала новость о тюремном сроке звезды «Великолепного века» Халита Эргенча

Сегодня для поклонников турецкого кино выдался тревожный день. Стало известно, что звезда сериала «Великолепный век» Халит Эргенч, сыгравший Сулеймана, был приговорен к тюремному сроку за дачу ложных показаний.
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