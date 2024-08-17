Володин указал на главные проблемы при подготовке профессиональных кадров

Среднее профессиональное образование должно быть более качественным. Сегодня это сфера полномочий регионов, при этом часть учреждений СПО находится в структуре высших учебных заведений, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
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