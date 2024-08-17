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Володин указал на главные проблемы при подготовке профессиональных кадров

Володин указал на главные проблемы при подготовке профессиональных кадров

Среднее профессиональное образование должно быть более качественным. Сегодня это сфера полномочий регионов, при этом часть учреждений СПО находится в структуре высших учебных заведений, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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