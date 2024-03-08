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Шанхай Шэньхуа – Циндао Вест Кост, прогноз на матч 8 марта 2024, Китайская Суперлига

Шанхай Шэньхуа – Циндао Вест Кост, прогноз на матч 8 марта 2024, Китайская Суперлига

Футбол в Поднебесной не дарил миру массу игроков выдающегося уровня, которые могли бы приносить медали международных турниров (на Олимпиадах эту работу делают прыгуны в воду, тяжелоатлеты, пловцы и гимнасты).

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