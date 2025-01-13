В 2025 году по национальному проекту «Семья» будут оснащены 23 детских школы искусств Свердловской области.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В 2025 году по национальному проекту «Семья» будут оснащены 23 детских школы искусств Свердловской области.
Свежие комментарии