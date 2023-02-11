Репортёр

18 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    Там гражданские по подвалам еще сидят - старики, женщины, дети. Что всех на мясо? Всех ФАБами в ноль? Бомба - она же ...У ВСУ остался пос...
  • Олег Ноткин
    Никого в плен не брать , это нелюдь!!!У ВСУ остался пос...
  • карюкалов вячеслав
    Априори.У ВСУ остался пос...

Focus: Зеленский принуждает Шольца помогать Украине

Focus: Зеленский принуждает Шольца помогать Украине

Во время общения немецкой прессы с президентом Украины Владимиром Зеленским произошел конфуз. В интервью Der Spiegel украинский лидер пожаловался, что ему приходится буквально «принуждать» канцлера Германии Олафа Шольца к выдаче денежных сумм.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх