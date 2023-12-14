«Росгосстрах»: около 30% клиентов по каско после ДТП использует удаленное урегулирование

Предоставленной «Росгосстрахом» возможностью удаленно подать документы о страховом случае и самостоятельно провести осмотр поврежденного транспортного средства в 2023 году пользовался практически каждый третий клиент с полисом каско.
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