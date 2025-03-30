Глава РФС Дюков: с российского футбола могут снять санкции до перемирия на Украине

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что возвращение российских футбольных команд и клубов на международную арену может случиться раньше, чем завершится украинский конфликт.
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