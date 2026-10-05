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Alldaily

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Надежда Михалкова тайно вышла замуж

Надежда Михалкова тайно вышла замуж

В Ханты-Мансийске рассказали про перемены в личной жизни актрисы Надежды Михалковой. Выяснилось, что она тайно вышла замуж и стала матерью.

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