Командир медицинской роты поделился работой своего подразделения

РИАМО - 23 сен. Командир медицинской роты с позывным «Змей» отметил, что в зоне СВО каждый день военные врачи и медицинский персонал западного военного округа помогают бойцам и пострадавшим мирным гражданам, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.