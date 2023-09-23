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Командир медицинской роты поделился работой своего подразделения

Командир медицинской роты поделился работой своего подразделения

РИАМО - 23 сен. Командир медицинской роты с позывным «Змей» отметил, что в зоне СВО каждый день военные врачи и медицинский персонал западного военного округа помогают бойцам и пострадавшим мирным гражданам, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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