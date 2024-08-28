От разработки к строительству. Ход программы E-7A Wedgetail Самолёт E-7 ВВС Южной КореиВ США продолжается программа по замене самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry.
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От разработки к строительству. Ход программы E-7A Wedgetail Самолёт E-7 ВВС Южной КореиВ США продолжается программа по замене самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry.
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