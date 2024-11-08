Фронтовики обратились с неожиданной просьбой к народу России: "Неужели трудно потерпеть?"

ВС

Владимир Степанян

Сегодня, когда цвет нации на передовой, когда нет ни одного региона России, куда не приходили бы сообщения о двухсотых и трехсотых, празднование любых праздников и особенно Нового Года аморально. Это касается не только фейерверков и другой праздничной мишуры, но и колоссальные средства, которые тратят ТВ каналы с бюджетным финансированием. Касательно ТВ это даже более актуально, так как у старшего поколения эти «нафталиновые артисты» - Киркоров в перьях и иже с ним вызывают рвотные позывы, а молодёжь ТВ просто не смотрят. Налицо откровенный «распил» бюджетных средств и ничто иное. Не могу согласиться и с названием статьи - ничего неожиданного в обращении защитников Отечества нет. Об этом на фронте говорят не первый год. Куряне в беде, народ собирает по копейкам на маскировочные сети, тепловизоры, антидроновые ружья и еще сотни позиций, а зажравшийся « тыл» во хмелю а прямом и переносном смысле гуляет . Главы регионов, «элита», некоторые несознательные граждане - остановитесь! Нет на вас креста!