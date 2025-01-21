Вадим Красносельский: "Moldovagaz" включился в работу, изучаются алгоритмы поставок газа"

Глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский в ходе видеоконференции рассказал иностранным дипломатам о проблеме с поставками газа в Приднестровский регион, подчеркнув, что сейчас компания «Молдовагаз» включилась в работу, и на сегодняшний день специалисты изучают алгоритмы поставок газа в Приднестровье.