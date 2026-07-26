Прогноз магнитных бурь в Челябинской области с 27 июля – 2 августа

Спокойный космос: конец июля пройдёт без серьёзных геомагнитных возмущений. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, последняя неделя июля — первая неделя августа 2026 года не принесут Челябинской области мощных магнитных бурь.
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