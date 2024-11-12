Китай выразил готовность укреплять координацию с Россией по вопросам безопасности

Китай готов укреплять координацию с Россией по вопросам безопасности и развития двух стран. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, сообщает ТАСС.
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