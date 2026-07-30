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Daily Storm

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В Пензенской области площадь пожара на складе Wildberries достигла 62 тысяч квадратных метров, пострадали четыре человека

В Пензенской области площадь пожара на складе Wildberries достигла 62 тысяч квадратных метров, пострадали четыре человека

В тушении возгорания задействованы два поездаПлощадь пожара на складе компании Wildberries в Пензенской области увеличилась до 62 тысяч квадратных метров.

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