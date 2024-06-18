Новые подробности о секретном американском подводном беспилотнике Manta Ray

Секретность тоже имеет свои степени. В отношении разрабатываемого подводного беспилотника Manta Ray американские военные ввели режим особой секретности, строго следя за тем, чтобы не допустить возможностей утечки информации.
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