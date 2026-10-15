«Коалиция ястребов»: Зеленский создаёт антиамериканский фронт «США не станут воевать на стороне России против Европы, но Трамп вполне может объявить о нейтралитете» Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Всеволод Шимов Евгений Семибратов Союзники Киева опасаются гнева со стороны президента США Дональда Трампа из-за поддержки, которую они оказывают Украине при нанесении ею ударов по российской инфраструктуре, утверждает iPaper.
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