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Агата Муцениеце станцевала перед камерой в белье

Агата Муцениеце станцевала перед камерой в белье

Лавры Бритни Спирс не дают артистке покоя. Лавры Бритни Спирс не дают Агате Муцениеце покоя. А раз вокальными данными артистка небогата, пришлось станцевать на камеру в одном белье, как это частенько делает американская звезда.

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Федор Родников
А это кто или что?
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